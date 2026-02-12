В Спортивный арбитражный суд подана апелляция из-за дисквалификации Гераскевича

Владислав Гераскевич, фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Ракурс

Спортивний арбітражний суд (CAS) зареєстрував апеляційну скаргу на рішення про дискваліфікацію на Олімпіаді-2026 українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Про це сьогодні, 12 лютого, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив спортивний юрист Євген Пронін.

Зі мною звʼязався суд. Всі документи офіційно прийняті, арбітр призначений, справа стартанула, — зазначив він. — Я ще ніколи так швидко не подавав заяву в CAS з усіма додатками. На все про все було півтори години.

Згодом Пронін повідомив, що суд відбудеться завтра, 13 лютого, о 10 ранку в Мілані.

Сподіваюсь, що буде світло та нормальний інтернет. Зроблю все від себе залежне, — додав він.

Пронін зазначив, що апеляцію подав за узгодженням з Гераскевичем за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор — процедурою розгляду справ у Спортивному арбітражному суді (CAS), яка може відбутися протягом 24 годин.