Самый безопасный регион на Земле на случай глобальной катастрофы определили ученые. Фото:

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Найбезпечніший регіон на планеті на випадок глобальної катастрофи визначили іноземні вчені.

Дослідники вивчили регіони, найбільш стійкі до глобальних катастроф — подій, які можуть призвести до загибелі щонайменше 10% населення планети за короткий термін. Також науковці проаналізували попередні дослідження з різних сфер, включно з продовольчою безпекою, біологічною зброєю та вулканічною активністю. Про це пише видання LiveScience.

У ході дослідження розглядатися три типи ризиків. Перший — ядерна війна або потужне виверження вулкана, що можуть призвести до блокування сонячного світла. Другий — знищенням глобальної інфраструктури, що можуть спричинити = геомагнітні бурі чи масштабні кібератаки. Третій ризик — біологічний, що включає інфекційні захворювання, здатні спричини пандемію й призвести до масштабної загибелі людей.

За словами вчених, подібні події матимуть важкі й довгострокові наслідки. Зокрема, через втрату врожаю та руйнування продовольчої інфраструктури може виникнути голод.

З’ясувалося, що у випадку зіткнення з великим астероїдом, катастрофічного виверження вулкана, або ядерної війни, найбезпечнішим місцем буде Австралія. Ця країна знаходиться у Південній півкулі й далеко від найбільш ймовірних місць ядерного конфлікту.

Також Австралія має різноманітні кліматичні зони й розвинену енергетичну інфраструктуру і вважається великим виробником продовольства. Далі в рейтингу найбезпечніших регіонів розмістилися Бразилія, Аргентина й Нова Зеландія.

Ісландія також могла б вважатися безпечним місцем, але країна розміщена на крайній півночі й вразлива до температурних перепадів. А в глобальної катастрофи буде заблокована від надходження сонячного світла.

Нагадаємо, в США вважають, що Російська Федерація може розмістити ядерну зброю на орбіті й створити так званий «космічний Перл-Гарбор». В такому випадку країна-агресор матиме можливість атакувати супутники та паралізувати глобальні системи зв’язку.

Джерело: LiveScience