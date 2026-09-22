Сейм Литвы поддержал отмену запрета на размещение ядерного оружия, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n216377-otmenu-zapreta-na-razmeschenie-yadernogo-orujiya-podderjal-parlament-litvy.html

Ракурс

Сейм Литви сьогодні, 22 вересня, підтримав ініціативу про виключення з конституції країни заборони на розміщення на її території зброї масового знищення.

За це проголосували 99 депутатів Сейму, проти — 13, п’ятеро політиків утрималися. Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Далі має відбутися перше голосування щодо ухвалення поправок до конституції Литви, заплановане на 6 жовтня, а остаточне ухвалення — 12 січня наступного року.

Зазначається, що для остаточного ухвалення змін знадобиться підтримка щонайменше 94 депутатів із 141.

Голова фракції опозиційного «Союзу Вітчизни — Литовських християнських демократів» Лауринас Кашчюнас наголосив, що Литва — єдина країна в регіоні, яка має не має повноцінного ядерного стримування у власній стратегії безпеки.

Ми — єдина країна в регіоні, яка, так би мовити, має це обмеження. Латвійці його не мають, естонці його не мають, поляки не мають, фіни (…) щойно його скасували, — наголосив він.

Якщо якийсь корабель із ядерною зброєю наших союзників-американців або літак захоче пролетіти через наш повітряний простір з метою стримування, він не зможе цього зробити, оскільки у нас є це обмеження, і йому доведеться оминати нашу територію, — додав він.

За словами політика, відмова від заборони на зброю масового знищення не означає, що в країні планується розгортання такої зброї, однак відкриття можливості для цього значно посилило б безпеку Литви.

Росіяни не нападають на сильних, — наголосив він.

Джерело: LRT