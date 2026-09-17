Законопроект об адских санкциях против РФ согласовала Палата представителей США. Фото:

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Законопроект про «пекельні санкції» проти РФ та Ірану ухвалила Палата представників Конгресу США.

Голосування відбулося в останній день роботи Палати представників перед перервою до завершення виборів. Документ підтримали 262 конгресмени, а 159 проголосували проти. У складі Демократичної партії проект закону підтримали 58 парламентарів, а семеро представників Республіканської партії проголосували проти. Про це повідомило CBS News.

Закон під назвою The Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 передбачає санкції проти представників влади РФ, російських олігархів, банків та інших фінансових установ.

Нові американські санкції передбачають мита до 100% для пʼяти найбільших імпортерів російської нафти й газу. Також у законі прописане посилення тиску на російський тіньовий флот. Крім того, передбачені мита у 500% на російські нафту, газ, нафтопродукти, нафтохімічну продукцію і вугілля, що імпортуються до Сполучених Штатів.

До того ж документ продовжує дію закону про санкції проти Ірану до 2031 року.

Також американський президент матиме право робити винятки із санкцій, якщо вважатиме це таким, що відповідає національним інтересам США.

Нагадаємо, 29 липня законопроект про «пекельні санкції» проти Росії пройшов перше процедурне голосування в американському Сенаті. Тоді голосування відбулося після прощання з покійним сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Документ підтримали 86 сенаторів, а 12 були проти.

Сенат США 7 вересня схвалив проект закону про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану.

Джерело: CBS News