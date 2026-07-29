Сенат США поддержал законопроект об «адских санкциях» против РФ. Фото:

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Законопроект про «пекельні санкції» проти Росії пройшов перше процедурне голосування в американському Сенаті.

Документ, який просував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, підтримали 86 сенаторів, а 12 були проти. Голосування відбулося після того, як з Гремом попрощалися та після зустрічі президента України Володимира Зеленського з законодавцями. Він був присутній у залі до кінця голосування. Про це повідомив телеканал CNN.

Проект закону передбачає санкції проти російських високопосадовців, олігархів та членів їхніх сімей, банків, фінансових установ, іноземних осіб і компаній, які підтримують російську агресію проти України. Також у документі прописані мита у розмірі до 100% проти п’яти найбільших імпортерів російської нафти й газу, а також посилення тиску на тіньовий флот РФ.

Цей закон надасть президенту Сполучених Штатів повноваження запроваджувати мита щодо п’яти найбільших покупців російської нафти та природного газу — мається на увазі Індія, Японія та низка держав Євросоюзу.

Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів — 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював, — так у Telegram прокоментував голосування в Сенаті Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg поінформувало, що двопартійна група сенаторів США погодила законопроект про так звані пекельні санкції проти РФ. А Палата представників розгляне документ аж у вересні після повернення з канікул. Лише потім його має підписати президент США.

Джерело: CNN