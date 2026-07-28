В американському Сенаті досягли згоди щодо «пекельних санкцій» проти РФ. Фото:

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Двопартійна група сенаторів США погодила законопроект про так звані пекельні санкції проти РФ.

Цей закон надасть президенту США нові повноваження для економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії. Також він дозволяє застосовувати додаткові мита до п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також до п’яти держав, які допомагають РФ обходити енергетичні санкції. Про це повідомило видання Bloomberg.

Проект закону передбачає й можливість запровадження загального мита у розмірі 500% на товари з Росії, що імпортуються до Сполучених Штатів.

Окремо американський лідер зможе встановлювати додатковий тариф у 100% щодо найбільших покупців енергоносіїв з РФ та країн, які сприяють обходу санкцій. Водночас поправка, внесена напередодні, обмежує дію цих нових повноважень п’ятьма роками.

Також цей документ продовжує дію закону про санкції проти Ірану 1996 року до 2031 року і зберігає механізм вторинних санкцій проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із Іраном.

Зазначається, що Сенат може проголосувати за документ уже цього тижня. А Палата представників розгляне його аж у вересні після повернення з канікул.

Раніше повідомлялося, що законопроект сенатора Ліндсі Грема про новий пакет жорстких санкцій проти РФ заручився підтримкою більшості сенаторів. У разі схвалення закону Сенатом, далі його розгляне Палата представників. А вже потім документ направлять на підпис президенту Сполучених Штатів Америки.

Джерело: Bloomberg