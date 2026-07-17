Проект закону про санкції проти Росії набрав необхідні голоси в Сенаті США. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215069-zakonoproekt-pro-sankciyi-proty-rf-nabrav-neobhidni-golosy-v-senati-ssha-axios.html

Ракурс

Законопроект сенатор Ліндсі Грема про новий пакет жорстких санкцій проти РФ уже заручився підтримкою більшості сенаторів.

Документ, який за життя активно просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем, вже має 61 співавтора. Цього достатньо для того, щоб законопроект розглянули. Наразі ним займається сенатор-демократ Річард Блументаль. Єдина перепона для документа — рішення керівництва Сенату щодо винесення його на розгляд. Про це повідомило видання Axios.

Зазначається, що цей проект закону передбачає можливість запровадження вторинних мит на 100% проти країн, які продовжують купувати нафту та газ у Росії. Під такі мита можуть потрапити Китай та Індія. Крім того, законопроект вдарили і по «тіньовому флоту» РФ.

У разі схвалення закону Сенатом, далі його розгляне Палата представників. А вже потім документ направлять на підпис президенту Сполучених Штатів Америки.

Американський президент Дональд Трамп поки не говорив про повну підтримку законопроекту. При цьому лідер США заявляв, що готовий підписати документ як данину пам’яті Ліндсі Грему.

Нагадаємо, у червні Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти РФ на наступні 12 місяців — до 31 липня 2027 року. Ці обмежувальні заходи вперше були запроваджені у 2014 році, в після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року — суттєво розширені.

Джерело: Axios