Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти Росії

Європейські санкції проти Росії продовжили, фото: Pix4Free.org

https://racurs.ua/ua/n214656-rada-ies-sche-na-rik-prodovjyla-sankciyi-proty-rosiyi.html

Ракурс

Рада ЄС на наступні 12 місяців — до 31 липня 2027 року — продовжила обмежувальні заходи проти РФ.

Про це сьогодні, 25 червня, повідомила прес-служба Ради ЄС.

Це рішення ухвалено за підсумками засідання Європейської Ради 18−19 червня 2026 року, на якому лідери ЄС домовилися продовжити дію економічних санкцій проти Росії на 12 місяців, — вказано в повідомленні.

У Раді ЄС нагадали, що санкції вперше були запроваджені у 2014 році, в після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року — суттєво розширені.

Чинні санкційні заходи:

охоплюють ключові сектори, зокрема торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення;

передбачають заборону на імпорт або перевезення морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону на здійснення транзакцій з низкою фінансових установ та постачальників криптовалютних послуг у Росії та третіх країнах, а також призупинення мовленнєвої діяльності та дії ліцензій у ЄС низки підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ;

також дають змогу ЄС протидіяти обходу санкцій.