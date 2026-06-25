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Ракурс
Европейские санкции против России продлили, фото: Pix4Free.org

Совет ЕС еще на год продлил санкции против России

25 июн 2026, 23:12
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Рада ЄС на наступні 12 місяців — до 31 липня 2027 року — продовжила обмежувальні заходи проти РФ.

Про це сьогодні, 25 червня, повідомила прес-служба Ради ЄС.

Це рішення ухвалено за підсумками засідання Європейської Ради 18−19 червня 2026 року, на якому лідери ЄС домовилися продовжити дію економічних санкцій проти Росії на 12 місяців, — вказано в повідомленні.

У Раді ЄС нагадали, що санкції вперше були запроваджені у 2014 році, в після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року — суттєво розширені.

Чинні санкційні заходи:

  • охоплюють ключові сектори, зокрема торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення;
  • передбачають заборону на імпорт або перевезення морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, заборону на здійснення транзакцій з низкою фінансових установ та постачальників криптовалютних послуг у Росії та третіх країнах, а також призупинення мовленнєвої діяльності та дії ліцензій у ЄС низки підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ;
  • також дають змогу ЄС протидіяти обходу санкцій.

ЄС збереже чинність поточних заходів і готовий вжити додаткових заходів, доки Російська Федерація продовжуватиме свої незаконні дії та порушення основних норм міжнародного права, зокрема заборони на застосування сили, — наголошують у Раді ЄС.

Источник: Ракурс


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