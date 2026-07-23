Послы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России. Фото:

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Посли країн-членів ЄС досягли політичної згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії.

Наразі дипломати завершують технічну роботу, а письмова процедура для остаточного ухвалення розпочнеться після обіду в четвер, 23 липня. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на дипломата Європейського Союзу.

Раніше антиросійські санкції блокувала Греція. Афіни були не згодні з пропозицією заборонити компаніям з Європи транспортувати російський СПГ до третіх країн. Однак було згодом вирішено продовжити чинний рівень обмеження цін на нафту на 12 місяців.

Зазначається, що 21-й пакет санкцій передбачає широкі обмеження та заборони на транзакції, спрямовані проти фінансового сектору РФ, а також нові заходи проти криптовалют.

Також європейці домовилися додати до списку суден тіньового флоту та осіб, які сприяють їхній діяльності.

Пакет передбачає вжиття необхідних заходів для обмеження видачі віз колишнім військовим Збройних сил Росії. У санкційному списку міститься нові торговельні обмеження. Загалом до 21-го пакету потрапить 250 обʼєктів.

Нагадаємо, законопроект, який за життя активно просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем, про новий пакет жорстких санкцій проти РФ уже заручився підтримкою більшості сенаторів. Документ вже має 61 співавтора. Цього достатньо для того, щоб законопроект розглянули.

Джерело: «Суспільне»