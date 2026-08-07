ЕС ввел новые санкции против России в ответ на удары по Украине. Фото:

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Європейський Союз запровадив нові санкції проти РФ у відповідь на посилення ударів по Україні.

До санкційного списку, який затвердили 7 серпня, увійшли п’ять осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Ці особи займаються розробкою, виробництвом або постачанням військової техніки для російської армії. Про це висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас повідомила у соціальній мережі Х.

Кожен новий напад на Україну — це ще одна причина для Європи затягувати гайки проти Росії. У відповідь на нещодавню серію російських авіаударів ЄС сьогодні запровадив нові санкційні списки", — йдеться у повідомленні.

Під санкції потрапив генеральний директор заводу «Металіст» Раміль Бадгутдінов. Це підприємство виробляє системи для балістичних ракет «Іскандер-М».

Також санкції запровадили проти генерального директора Красноярського машинобудівного заводу Олександра Дюкарєва, де виготовляють міжконтинентальний ракетний комплекс РС-28 «Сармат».

У списку санкцій опинилися троє росіян, які очолюють компанії з виробництва військових систем звʼязку, а також розробки програмного забезпечення для БпЛА і космічних військових технологій.

В усіх підсанкційних осіб відберуть їхні активи в Євросоюзі. Також їм заборонять вʼїзд до країн ЄС, а громадянам і компаніям блоку заборонять надавати цим людям гроші.

Нагадаємо, 23 липня Рада Європейського союзу затвердила 21-й пакет санкцій щодо Росії через її агресивну війну проти України. Він включає жорсткі економічні санкції, що зачіпають сектори, що мають найбільший вплив на економіку РФ та її здатність підживлювати війну агресії проти України.