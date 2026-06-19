Европейские санкции против РФ продлят на год. Фото:

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Європейські санкції проти Російської Федерації будуть продовжені на рік.

Лідери Європейського Союзу домовилися продовжити секторальній санкції проти країни-агресора. Вперше з початку повномасштабної війни їх запровадили на 12 місяців, а не на півроку, як було раніше. Про це повідомили агентство Reuters та журналіст Рікард Джозвяк.

Рішення щодо санкцій було ухвалене під час саміту Європейської Ради в Брюсселі, який розпочався за участю президента Володимира Зеленського, а продовжився між лідерами ЄС. Антиросійські санкції стосуються ключових галузей російської економіки, зокрема продажу викопного палива, військово-промислового комплексу, фінансів та «тіньового флоту».

Нагадаємо, 15 червня Європейський Союз запровадив нові санкції проти Російської Федерації. Обмеження спрямовані проти військово-промислового комплексу РФ, її тіньового флоту та пропаганди. Санкції були запроваджені проти 34 фізичних і 47 юридичних осіб.

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас тоді ж заявила, що паралельно триває робота над ширшим 21-м пакетом санкцій проти РФ.

Джерело: Reuters