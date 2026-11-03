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Ракурс
Во время матча «Тенерифе» и «Андорры» 2 ноября скриншот видео

Испанский футболист скончался после столкновения с вратарем (ВИДЕО)

3 ноя 2026, 14:55
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Футболіст «Тенерифе» 30-річний Хесус де Мігель помер після серйозного зіткнення з воротарем «Андорри» Хесусом Овоно під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії, який відбувався вчора, 2 листопада.

Про смерть футболіста сьогодні, 3 листопада, на своїх сторінках у соцмережах повідомив його клуб.

Матч було зупинено на 108-й хвилині, щоб медики могли надати де Мігелю допомогу. Згодом його доставили до лікарні в Санта-Крус-де-Тенеріфе, в процесі транспортування де Мігель пережив клінічну смерть, проте тоді його реанімували. Пізніше стан футболіста знову погіршився.

Повідомляємо про трагічну смерть Хесуса де Мігеля Аламеди, яка сталася цього вівторка, 3 листопада 2026 року, о 8.00, — вказано в повідомленні на Instagram-сторінці клубу.

Источник: Ракурс


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