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Во время матча «Тенерифе» и «Андорры» 2 ноября скриншот видео
Испанский футболист скончался после столкновения с вратарем (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217196-ispanskiy-futbolist-skonchalsya-posle-stolknoveniya-s-vratarem-video.htmlРакурс
Футболіст «Тенерифе» 30-річний Хесус де Мігель помер після серйозного зіткнення з воротарем «Андорри» Хесусом Овоно під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії, який відбувався вчора, 2 листопада.
Про смерть футболіста сьогодні, 3 листопада, на своїх сторінках у соцмережах повідомив його клуб.
Матч було зупинено на 108-й хвилині, щоб медики могли надати де Мігелю допомогу. Згодом його доставили до лікарні в Санта-Крус-де-Тенеріфе, в процесі транспортування де Мігель пережив клінічну смерть, проте тоді його реанімували. Пізніше стан футболіста знову погіршився.
Повідомляємо про трагічну смерть Хесуса де Мігеля Аламеди, яка сталася цього вівторка, 3 листопада 2026 року, о 8.00, — вказано в повідомленні на Instagram-сторінці клубу.