Під час матчу «Тенерифе» та «Андорри» 2 листопада, скріншот відео

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Ракурс

Футболіст «Тенерифе» 30-річний Хесус де Мігель помер після серйозного зіткнення з воротарем «Андорри» Хесусом Овоно під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії, який відбувався вчора, 2 листопада.

Про смерть футболіста сьогодні, 3 листопада, на своїх сторінках у соцмережах повідомив його клуб.

Матч було зупинено на 108-й хвилині, щоб медики могли надати де Мігелю допомогу. Згодом його доставили до лікарні в Санта-Крус-де-Тенеріфе, в процесі транспортування де Мігель пережив клінічну смерть, проте тоді його реанімували. Пізніше стан футболіста знову погіршився.