Свитолина улучшила показатели в обновленном рейтинге WTA. Фото: WTA

https://racurs.ua/n128962-svitolina-uluchshila-pokazateli-v-obnovlennom-reytinge-wta.html

Ракурс

Элина Свитолина, лучшая теннисистка Украины, поднялась на одну строчку в обновленном рейтинге WTA по итогам завершившегося сезона.

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Так, на счету украинки 5075 баллов. Первую строчку удерживает австралийка Эшли Барти, которая обыграла Свитолину в финале Итогового турнира WTA.

В новом рейтинге украинка обошла Петру Квитову, которая вместе с ней играла на Итоговом турнире WTA.

Кроме того, в новом рейтинге на две строчки улучшила позиции украинка Даяна Ястремская, которая теперь находится на рекордной для себя 22-й позиции. Кроме того, личный рекорд обновила и Катарина Завацкая, которая поднялась на семь ступеней (110).

Леся Цуренко поднялась на одну строчку и теперь 70, а Катерина Козлова понизилась на пять строчек и теперь 89.

Напомним, что в финале Итогового турнира украинка в двух сетах проиграла австралийке Эшли Барти со счетом 3:6, 4:6.