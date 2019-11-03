Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки WTA. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n128932-svitolina-proigrala-v-finale-turnira-wta-video.html

Ракурс

Элина Свитолина, первая ракетка Украины, проиграла в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

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Украинка в двух сетах проиграла австралийке Эшли Барти. Первый сет был напряженным, соперницы не давали вырваться друг другу вперед, но все же спортсменка из Австралии победила со счетом 6:4. Об этом сообщалось в трансляции спортивного события.

Второй сет украинка проиграла со счетом 6:3. Сложилось впечатление, что Свитолина эмоционально выдохлась и не смогла настроиться на победу.

Как известно, этот поединок стал вторым подряд финалом для украинки в рамках соревнования. В 2018 году в финале Итогового турнира в Сингапуре Свитолина обыграла Слоан Стивенс и завоевала титул.

В этом году лучшая ракетка Украины на турнире WTA в Китае сумела победить Каролину Плишкову, Симону Халеп, Софию Кенин и Белинду Бенчич. Ее сегодняшняя соперница Эшли Барти на пути к финалу победила Белинду Бенчич, Петру Квитов и уступила Кики Бертенс. В полуфинале австралийка обыграла Каролину Плишкову.

Напомним, что Элина Свитолина 2 ноября во второй раз подряд вышла в финал Итогового турнира WTA. В полуфинале соревнований украинка победила Белинду Бенчич из Швейцарии.