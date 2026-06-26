Александр Усик сдал все чемпионские пояса. Фото:

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Ракурс

Український боксер Олександр Усик відмовився від своїх поясів.

Спортсмен вирішив здати усі чемпіонські пояси у надважкій вазі. Заявив, що це його свідоме рішення, яке відкриє для нього нові можливості. Боксер зазначив, що таке рішення він ухвалив, щоб «хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували». Про це Усик 26 червня повідомив у Facebook.

Це свідоме рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження попереду, — наголосив український чемпіон.

Боксер також пообіцяв, що проведе ще один бій, який він назвав «Last dance».

Як відомо, Усик володів поясами WBA, WBC та IBF у надважкій вазі. До 30 червня спортсмен мав домовитися щодо організації чемпіонського бою з Агітом Кабаєлом, однак вирішив цього не робити.

Нагадаємо, наразі свій останній поєдинок Олександр Усик провів 23 травня в Гізі (Єгипет) проти нідерландського бійця Ріко Верховена. Важкий поєдинок завершився перемогою українця технічним нокаутом у 11-му раунді.