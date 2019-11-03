Шторм «Амели» бушует во Франции. Фото: fishki.net

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Ракурс

Циклон «Амели» обрушился на западную часть Франции в ночь на 3 ноября. Вследствие мощного ветра обесточены десятки тысяч домов.

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В 14 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними спасатели объявили оранжевый код опасности. Сильные дожди метеорологи обещают на юго-востоке страны. Об этом 3 ноября сообщает BFMTV.

Вследствие мощного ветра, порывы которого местами достигают 163 км/ч. без электроснабжения остались 140 тыс. домохозяйств. Некоторые транспортные пути заблокированы, поскольку завалены деревьями, кустарниками и ветками. Власти Франции не рекомендуют жителям пострадавших районов садиться за руль.

Кроме того, несколько автомобильных дорог затоплены в результате проливных дождей. В Новой Аквитании железнодорожники вынуждены были отложить или отменить движение нескольких поездов.

О жертвах и пострадавших в результате стихии пока не сообщается.

Напомним, в сентябре тропический шторм «Имельда» накрыл США. Несколько районов Техаса были затоплены из-за сильных дождей. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека, а спасатели эвакуировали более 1 тыс. лиц.