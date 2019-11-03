Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Шторм «Амели» бушует во Франции. Фото: fishki.net

Шторм «Амели» обрушился на Францию: более 140 тыс. домов остались без электричества (ВИДЕО)

3 ноя 2019, 15:47
999

Циклон «Амели» обрушился на западную часть Франции в ночь на 3 ноября. Вследствие мощного ветра обесточены десятки тысяч домов.

Loading...

В 14 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними спасатели объявили оранжевый код опасности. Сильные дожди метеорологи обещают на юго-востоке страны. Об этом 3 ноября сообщает BFMTV.

Вследствие мощного ветра, порывы которого местами достигают 163 км/ч. без электроснабжения остались 140 тыс. домохозяйств. Некоторые транспортные пути заблокированы, поскольку завалены деревьями, кустарниками и ветками. Власти Франции не рекомендуют жителям пострадавших районов садиться за руль.

Кроме того, несколько автомобильных дорог затоплены в результате проливных дождей. В Новой Аквитании железнодорожники вынуждены были отложить или отменить движение нескольких поездов.

О жертвах и пострадавших в результате стихии пока не сообщается.

Напомним, в сентябре тропический шторм «Имельда» накрыл США. Несколько районов Техаса были затоплены из-за сильных дождей. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека, а спасатели эвакуировали более 1 тыс. лиц.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Разведение сил на Донбассе: в районе Золотого начался процесс разминирования (ВИДЕО)

В Луганской области проходит второй этап разведения сил и средств. Украинские специалисты приступили к разминированию территории и демонтажу фортификационных сооружений

Новости Украины
16:48

На стрельбах модернизированные ракеты С-125 потопили бывший плавсклад ВМС (ВИДЕО)

Во время стрельб, которые проходят на испытательном полигоне «Ягорлык», провели один из этапов испытаний модернизированного зенитного ракетного комплекса С-125. Ракеты поразили мишень — бывший плавсклад «Золотоноша» ВМС Украины

Новости Украины
10:17