На США обрушился тропический шторм: двое погибших и более 1 тис. спасенных. Фото: twitter/HoustonFire

https://racurs.ua/n127051-na-ssha-obrushilsya-tropicheskiy-shtorm-dvoe-pogibshih-i-bolee-1-tis-spasennyh-foto-video.html

Ракурс

Тропический шторм «Имельда» накрыл США. Несколько районов Техаса были затоплены из-за сильных дождей.

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В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека. Бригады спасателей эвакуировали уже более тысячи человек из их домов в укрытия. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что затоплены также некоторые районы юго-западной Луизианы. В Хьюстоне отменили или задержали более 900 рейсов.

THIS IS HOUSTON: A man was seen helping an elderly man walk through flood waters on Bissonnet. Here are high water locations reported on Houston-area roads. Be safe! https://t.co/eUT9ry2pjHpic.twitter.com/itxE2VTxtr — ABC13 Houston (@abc13houston) September 19, 2019

Отмечается, что губернатор Техаса Грег Эббот заказал отчет о том, как изменения климата вызывают более частые штормы. Ученые утверждают, что такую экстремальную погоду вызывает климатический кризис.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале сентября на Корейский полуостров обрушился тайфун, который убил восемь человек и разрушил сотни домов.