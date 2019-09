Тропический шторм «Имельда» накрыл США. Несколько районов Техаса были затоплены из-за сильных дождей.

В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека. Бригады спасателей эвакуировали уже более тысячи человек из их домов в укрытия. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что затоплены также некоторые районы юго-западной Луизианы. В Хьюстоне отменили или задержали более 900 рейсов.

THIS IS HOUSTON: A man was seen helping an elderly man walk through flood waters on Bissonnet. Here are high water locations reported on Houston-area roads. Be safe! https://t.co/eUT9ry2pjHpic.twitter.com/itxE2VTxtr