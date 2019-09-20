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На США обрушился тропический шторм: двое погибших и более 1 тис. спасенных. Фото: twitter/HoustonFire

На США обрушился тропический шторм: двое погибших и более 1 тис. спасенных (ФОТО, ВИДЕО)

20 сен 2019, 10:48
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Тропический шторм «Имельда» накрыл США. Несколько районов Техаса были затоплены из-за сильных дождей.

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В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере два человека. Бригады спасателей эвакуировали уже более тысячи человек из их домов в укрытия. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: twitter/CourtneyABC13

Отмечается, что затоплены также некоторые районы юго-западной Луизианы. В Хьюстоне отменили или задержали более 900 рейсов.

Отмечается, что губернатор Техаса Грег Эббот заказал отчет о том, как изменения климата вызывают более частые штормы. Ученые утверждают, что такую экстремальную погоду вызывает климатический кризис.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале сентября на Корейский полуостров обрушился тайфун, который убил восемь человек и разрушил сотни домов.


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