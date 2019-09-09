Тайфун на Корейском полуострове убил 8 человек, сотни домов разрушены. Фото: twitter/CBSNews

https://racurs.ua/n126522-tayfun-na-koreyskom-poluostrove-ubil-8-chelovek-sotni-domov-razrusheny.html

Ракурс

Мощный тайфун «Линглинг» прошел над Корейским полуостровом и стал причиной гибели восьми человек.

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Пять человек погибли накануне, а о гибели троих в Южной Корее стало известно ранее. Отмечается, что 460 домов были полностью разрушены или повреждены. Об этом сообщает ВВС, ссылаясь на государственные СМИ.

Шторм затопил 460 кв. км сельхозугодий Северной Кореи, на которую тайфун обрушился около 14.00 по местному времени в субботу. Для страны, которая страдает от нехватки продовольствия — это серьезный удар.

В КНДР в результате шторма три человека получили ранения. В стране есть опасения, что последствия тайфуна могут усугубить нехватку продовольствия.

В Южной Корее были отменены полеты, а десятки тысяч домов оказались обесточены. В стране почти восстановили 160 тыс. поврежденных домов и возобновили отмененные рейсы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Японии другой тайфун стал причиной гибели одного человека и отправил в больницу еще 36 пострадавших. Без электричества остались 900 тыс. домов.