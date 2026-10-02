Президент Южной Кореи Ли Чже Мён. Фото:

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Південна Корея пригрозила Україні заходами через заяви про передачу північнокорейських полонених.

Президент Лі Чже Мьон заявив, що українська влада фактично виставила його брехуном, заперечивши існування угоди про нерозголошення. І пригрозив «додатковими заходами», якщо Київ не перепросить за розголошення секретної інформації. Про це південнокорейський лідер написав у соцмережі Х, пише Reuters.

Якщо відмова визнати факти та принести публічні вибачення триватиме, ми вживемо додаткових заходів, — заявив він, але не уточнив, про які заходи йдеться.

Також президент Південної Кореї звинуватив Україну в спробі спровокувати війну на Корейському півострові.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН розповів, що Україна передала Південній Кореї військових КНДР.

У відповідь президент Південної Кореї Лі Дже Мьон звинуватив Україну в порушенні угоди про нерозголошення. Він наголосив, що повернення північнокорейських військових «є надзвичайно делікатним питанням, яке має значний вплив на дипломатію, національну безпеку».

Також Південна Корея викликала посла України й закликала до офіційних роз’яснень та вибачень. Посол України в Південній Кореї Андрія Вєшкін заявив, що передасть українській владі позицію Сеула.

Джерело: Reuters