Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n216594-rossiya-stremitsya-zastavit-ukraincev-pokinut-kiev-zelenskiy.html

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Росія хоче змусити українців, особливо тих, хто перебуває у Києві, залишити столицю.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю EL PAÍS.

Вони хочуть, щоб українці, особливо ті, хто перебуває в столиці, покинули столицю. Власне, саме цього вони й прагнули, коли почалося масштабне вторгнення, — наголосив Зеленський.

Тактика Путіна полягає в максимальній ескалації конфлікту, і він це робитиме. А в міру наближення проміжних виборів у США (3 листопада — ред.) він ще більше посилюватиме напругу, — додав він.

Зазначається, що Київ щодня зазначає від 300 до 500 атак.

Це не військові цілі, і вони не розташовані на передовій, — наголосив Зеленський. — Вони (росіяни — ред.) атакують, щоб паралізувати місто та не дати людям ходити до школи чи на роботу, оскільки їхні діти не можуть відвідувати заняття чи дитячі садки через усі ці атаки.

За словами Зеленського, у 2022 році метою російського диктатора Володимира Путіна було змусити людей покинути столицю, «щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни».

Наша країна — це більше, ніж просто столиця, і столиця залишається сильною, — додав він.

Джерело: EL PAÍS