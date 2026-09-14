Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n216222-ukraina-predlojila-ostanovit-ataki-na-kriticheskuu-infrastrukturu-zelenskiy.html

Ракурс

Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці.

Україна готова не бити по критичній інфраструктурі Російської Федерації, якщо країна-агресор зробить те саме. Київ запропонував партнерам забезпечити домовленість, яка зупинить удари по критичній інфраструктурі. Мова йде, зокрема, про енергетику, продовольство, порти та логістику. Про це президент Володимир Зеленський 14 вересня повідомив у Telegram.

За словами глави держави, така угода має бути довгостроковою і реально захищати життя людей, а не бути тимчасовою. Зеленський висловив упевненість, що РФ буде дотримуватися домовленості.

Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по російських енергообʼєктах. І додав, що РФ своєю чергою погодилася не бити по українській енергетичній інфраструктурі.

Також він наголосив, що зростання світових цін на дизельне паливо здебільшого спричинене російсько-українською війною, а не Іраном.