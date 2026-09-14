Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися припинити удари по енергетиці. Фото:

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Україна та Росія погодилися не бити по енергетиці.

Українська сторона погодилася атакувати енергетичні об'єкти країни-агресора. Російська Федерація теж пообіцяла не атакували енергетичну інфраструктуру України. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 14 вересня написав у соціальній мережі Truth Social.

Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об'єкти, Росія погодилася зробити те саме, — написав він.

Американський лідер також наголосив, що зростання світових цін на дизельне паливо здебільшого спричинене російсько-українською війною, а не Іраном.

Офіційно ні Київ, ні Москва інформацію про ці домовленості ще не коментували.

Напередодні Трамп заявив, що Україна має припинити свої удари по російській енергетиці, бо це, мовляв, призводить до дефіциту дизельного пального.

Нагадаємо, в США вважають, що українські удари по російських НПЗ призводять до енергетичної кризи. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що зараз світ зіткнувся з енергетичним шоком, бо «Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об'єкти».

А міністр енергетики Сполучені Штати Америки Кріс Райт заявив, що дизель на території Америки рекордно подорожчав через те, що російські нафтопереробні заводи зазнали суттєвої шкоди, тому РФ перестала експортувати пальне.