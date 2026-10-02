Дональд Трамп радився з чат-ботом Grok щодо захоплення Ніколаса Мадуро. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп радився з чат-ботом Grok щодо військової операції у Венесуелі.

У грудні 2025 року американський лідер кілька годин спілкувався з чат-ботом Grok компанії xAI, яка була заснована американським мільярдером Ілоном Маском. Трамп ставив йому питання про власне президентство і політичну спадщину. Про це пише видання Time.

Зазначається, що якоїсь миті господар Білого дому запитав, як відреагують жителі Венесуели, якщо американські військові захоплять їхнього президента Ніколаса Мадуро. А чат-бот відповів, що, ймовірно, багато венесуельців радітимуть цьому.

Time пише, що незадовго до цього у Білому домі відбулася закрита зустріч Трампа з Ілоном Маском.

Як відомо, у січні Сполучені Штати провели спецоперацію у Венесуелі внаслідок якої президента Ніколаса Мадуро разом із дружиною затримали й вивезли до США. Колишньому венесуельському лідеру висунули обвинувачення у наркотероризмі, контрабанді кокаїну та незаконному володінні зброєю. Мадуро провину не визнає й вважає себе військовополоненим.

Нагадаємо, в США затримали й висунули звинувачення військовому, який виграв 400 тис. дол. на ставках про затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Сержант спецназу Геннон Кен Ван Дайк заробив ці гроші завдяки ставкам на платформі Polymarket.

Джерело: Time