Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, заявив Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n216454-tramp-pogodyv-peredachu-ukrayini-licenziy-na-vyrobnyctvo-raket-patriot-zelenskyy.html

Ракурс

Україна отримає ліцензію на ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на останній зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив, що передасть ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів. Про це український глава держави 25 вересня розповів під час спілкування з журналістами.

Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що «Так я прийняв остаточне рішення, ліцензії на виробництво ракет Patriot Україна отримає, — заявив він.

Також глава держави поінформував, що особисто обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Нью-Йорку питання санкцій проти російських мільярдерів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Очільник британського уряду запевнив, що не збирається скасовувати британські санкції.

Крім того, президент говорив про дефіцит бюджету України та фінансову допомогу.

Є нормальна позитивна реакція ЄС і МВФ. Всі розуміють, що цей дефіцит покрити дуже важливо і що Україна не може бути наодинці, що треба більше інвестувати в дрони і ракети українського виробництва. ЄС над підтримує, МВФ буде продовжувати програми, — розповів він.

Інші заяви Зеленського:

Про тристоронню зустріч України, США та Росії. Вашингтон запропонував технічну зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах. Зараз Київ чекає пропозицій США щодо дати.

Про генерального прокурора. Зеленський заявив, що поки не проводив жодних зустрічей з приводу кандидатів на посаду очільника Офісу генпрокурора.

Про розблокування Чорного моря. Це запропонували зробити Єгипет, Індія, Туреччина та представники Близького Сходу. У відповідь Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню. Наразі у Києві чекають відповіді від країн, які мали контактувати з російською стороною, поки реакції не отримали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що команда американського лідера Дональда Трампа пропонує енергетичне перемир’я, відновлення зернового коридору через Чорне море та тристоронні переговори США, України й РФ.