Маск повертається до оточення Трампа, щоб вивчати війни майбутнього для Пентагону

Ілон Маск, фото: «Львівська пошта»

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Ілон Маск, генеральний директор компанії SpaceX, очолить нове дослідження Пентагону щодо майбутнього ведення війни «Проект Меридіан» (Project Meridian).

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє Euronews.

Виступаючи на військовій базі Квантіко, голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що Project Meridian стане «ініціативою під керівництвом найкращих умів Америки, спрямованою на вивчення майбутнього ведення війни».

Ми використовуємо унікальне джерело американської переваги, якого не мають наші супротивники: наших новаторів, керівників вищої ланки та технічних фахівців, — додав він.

Маск очолюватиме Project Meridian разом із Палмером Лакі — 34-річним співзасновником оборонно-технологічної компанії Anduril Industries — та Ньютом Ґінгрічем, 83-річним республіканцем і колишнім спікером Палати представників.

Раніше Маск очолював Департамент урядової ефективності (DOGE), де керував процесом масових скорочень у федеральному уряді США, перш ніж залишити цю посаду в травні 2025 року на тлі конфлікту з Трампом.

Згодом Трамп і Маск помирилися, і останній знову став часто присутнім у Білому домі, хоча й менш помітно, ніж раніше.

Компанії Маска вже є великими підрядниками Пентагону, включаючи SpaceX, яка будує супутникові мережі для запланованого Трампом протиракетного щита «Золотий купол». Його фірма зі штучного інтелекту xAI цього року підписала угоду, що дозволяє військовим використовувати чат-бот Grok на секретних системах.

Джерело: Euronews