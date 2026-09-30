Війська США покинули Ірак. Населення святкує і нервує

США офіційно вивели війська з Іраку

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Ракурс

У середу американські війська офіційно вийшли з Іраку, завершивши двадцятирічну військову присутність.

Про це повідомляє The New York Times.

Після повалення у 2003 році Саддама Хусейна — жорстокого диктатора, який правив Іраком майже 24 роки, — американські війська вдруге залишають країну.

Перший раз відбувся у 2011 році. Американське вторгнення та подальша окупація залишили країну в стані сектантського кровопролиття та повстань бойовиків. За найскромнішими підрахунками, це коштувало життя майже 4 тис. 500 американських військових і понад 115 тис. іракців.

Угоду про вихід було укладено між Багдадом та адміністрацією Байдена у 2024 році. Адміністрація Трампа дотрималася дедлайну 30 вересня — попри війну з Іраном. Це, за оцінкою The New York Times, відображає загальну рішучість США відійти від регіону.

Ірак влаштував триденне «святкування суверенітету». Але країна перебуває під тиском адміністрації Трампа, яка вимагає роззброїти підтримувані Іраном шиїтські збройні угруповання. Багато з них відмовляються підкорятися державі.

Ці угруповання, своєю чергою, святкують вихід США не як успіх кампанії проти ІДІЛ, а як власну перемогу. У середу вони оголосили святкування на вулицях Багдада під гаслом: «Ми вас не тримаємо». Вони назвали вихід «нагодою, що стала можливою завдяки благословенній крові мучеників і терпіння бійців Іракського ісламського опору».

Прем'єр-міністр Алі аль-Заїді пообіцяв взяти угруповання під контроль держави до середини 2027 року. Але, як зазначає The New York Times, незрозуміло, чи зможе він це зробити.

Вашингтон контролює іракський рахунок для нафтових платежів і вже демонстрував готовність використати цю владу, тимчасово зупинивши потік доларів цього року.

Іран, своєю чергою, сповнений рішучості зберегти збройні угруповання, які виявилися цінними партнерами у завданні ударів під час війни.

Курдські офіційні особи кажуть, що вихід США створює серйозну проблему для безпеки Іраку загалом.

Немає системи протиповітряної оборони ні в Курдистані, ні в Іраку в цілому, — сказав Кіфах Махмуд, радник Масуда Барзані. — Це створює відчуття тривоги та невизначеності.

Іракські курди, які почали встановлювати суверенітет у своєму регіоні завдяки американській авіапідтримці у 1990-х, почуваються найбільш уразливими за нової безпекової архітектури. Курдистан, один із найближчих безпекових партнерів США в регіоні, цього року зазнавав неодноразових атак з боку Ірану та союзних йому іракських збройних угруповань.

Я пам’ятаю, що сталося після виходу у 2011 році, — сказав Саркавт Ахмад, 26-річний власник магазину в Сулейманії. — Уявіть, що ці проіранські угруповання зроблять з нами за відсутності міжнародної коаліції.

Але не всі іракці шкодують про вихід США. Аватіф аль-Азаві, 57-річна жінка, звинувачує США у смерті свого сина, який, за її словами, загинув у перестрілці між бойовиками та американськими силами у Фаллуджі.

Я любила американців, бо вони врятували нас від гніту Саддама Хусейна, — сказала вона. — Але згодом ми виявили, що гніт і жорстокість американських військових були гіршими за Саддама.

У першу ніч, коли американських військ більше не буде в Іраку, — сказала вона, — я спечу торт вдома, запалю свічки і задую їх на честь святкування.

Джерело: The New York Times