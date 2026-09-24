«Не особливо справедливий суддя» і цілком очікуваний вирок у справі вигнаних Трампом ЗМІ

Американський суд ухвалив рішення за позовом тьох ЗМІ до адміністрації Трампа

https://racurs.ua/ua/n216424-ne-osoblyvo-spravedlyvyy-suddya-i-cilkom-ochikuvanyy-vyrok-u-spravi-vygnanyh-trampom-zmi.html

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Розпорядження президента США Дональда Трампа про заборону доступу CNN, MS NOW та Politico до Білого дому, ймовірно, є неконституційним.

Про це сьогодні, 24 вересня, заявив федеральний суддя і зобов’язав адміністрацію відновити доступ для цих трьох ЗМІ, повідомляє The New York Times.

У суботу, 19 вересня, журналістам кожного з цих ЗМІ було відмовлено у доступі на територію Білого дому, а в понеділок ці ЗМІ подали позов проти адміністрації, стверджуючи, що ця заборона порушує їхні права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США.

Інші медіакомпанії у знак солідарності з колегами відреагували скороченням обсягів свого регулярного висвітлення президентських заходів.

Суддя Тімоті Дж. Келлі з Окружного суду США у Вашингтоні видав 14-денний заборонний наказ і зобов’язав Білий дім «негайно повернути, поновити та відновити» журналістські посвідчення співробітників цих трьох ЗМІ.

Він також, принаймні наразі, відкинув аргумент уряду про те, що анулювання журналістських посвідчень цих ЗМІ було необхідним для захисту національної безпеки.

Обґрунтування судді Келлі щодо рішення проти Білого дому повторило його міркування у схожій справі від листопада 2018 року, коли Трамп, під час свого першого терміну, анулював акредитацію журналіста CNN Джима Акости в Білому домі. Акоста не мав можливості оскаржити це рішення, зазначив тоді суддя Келлі.

22 вересня, за два дні до останнього вироку, Трамп заявив: «Це суддя, який не є особливо справедливим суддею», маючи на увазі суддю Келлі.

Суперечки щодо доступу журналістів стали невід'ємною частиною президентства Трампа. Під час першого терміну Білий дім анулював акредитацію ще одного репортера, окрім Акости. Обидва відновили свої акредитації після звернення до суду. На початку другого терміну Трамп також виключив агентство The Associated Press із пулу журналістів, які висвітлюють діяльність президента в таких місцях, як Овальний кабінет та Air Force One. Ця справа досі розглядається в суді.

Міністр оборони адміністрації Трампа, Піт Хегсет, також ввів обмеження на висвітлення подій та доступ для ЗМІ у Пентагоні. Газета The Times успішно оскаржила деякі з цих обмежень у суді, і Пентагон подає апеляцію на ці рішення.

Джерело: The New York Times