Лідери технічної галузі закликають посилити регулювання ШІ

https://racurs.ua/ua/n216240-rozrobnyky-shi-prosyat-uryad-pro-jorstkishe-reguluvannya-tramp-kaje-scho-strahy-schodo-shi.html

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Ті, хто стверджує, що штучний інтелект знищить світ, а центри обробки даних шкодять вашому району, — це ті самі люди, які ще недавно говорили, що світ загине через «зміну клімату», — написав Трамп. — Ця ВИГАДКА не спрацювала для них, і тепер вони перейшли до наступної.

14 вересня 2026 року віце-президент США Джей Ді Венс висловив сумніви щодо закликів керівників технологічної галузі до посилення регулювання у сфері штучного інтелекту, попередивши, що це може виявитися «троянським конем» з боку компаній, які можуть отримати вигоду від нових обмежень, повідомляє CNN.

Штучний інтелект несе в собі очевидні ризики, але й має певні переваги, — стверджує Венс. — Мушу сказати, що особисто мені трохи дивно, що так багато передових технологічних компаній у сфері штучного інтелекту нібито звертаються до уряду й благають його запровадити регулювання їхньої діяльності.

За кілька днів до цього, 12 вересня, генеральний директор Anthropic Даріо Амодей опублікував есе, в якому закликав до глобального уповільнення розробки ШІ.

…за останні кілька місяців я переконався, що для повного усунення ризиків потрібна ще більша обережність — не лише інвестування в запобігання ризикам, а й регулювання темпів розвитку можливостей, щоб запобігання ризикам встигало за цими змінами. Ми мусимо уповільнити темпи вдосконалення можливостей моделей штучного інтелекту, — написав він.

Ілон Маск написав у відповідь: «Даріо правий».

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман також підтримав ідею.

Це було головною темою обговорень, які ми проводили в OpenAI протягом останніх тижнів, — написав він. — Ідея залучення незалежних експертів, які матимуть доступ на рівні співробітників, є чудовою, і ми підемо цим шляхом. Незабаром ми поділимося додатковою інформацією.

Проте адміністрація Трампа залишилася непохитною. Президент США назвав занепокоєння щодо безпеки ШІ «ХВОРОЮ конспірологією» та наголосив, що його пріоритет — зберегти лідерство Америки над Китаєм.

Хто перемагає в ШІ, той перемагає у всьому, — заявив Трамп.

Позицію Білого дому підтримав і «співголова Президентської ради з науки та технологій» Девід Сакс.

…перестаньте вдавати, ніби вам потрібен чийсь дозвіл. Перестаньте вдавати, ніби антимонопольне законодавство має бути призупинено, щоб ви могли створити картель. Перестаньте вдавати, ніби вам потрібен процес регуляторного затвердження, який має пріоритет над відповідальністю за продукцію. Перестаньте вдавати, ніби METR (некомерційна компанія з оцінки безпеки штучного інтелекту — ред.) є незалежною організацією, коли вона тісно пов’язана з інвесторами та співробітниками Anthropic. Перестаньте вдавати, ніби вам потрібні ті самі експерти для контролю за конкурентами, які навіть не перебувають на передовій. А головне — перестаньте вдавати, ніби мотивація сповільнити розвиток є суто альтруїстичною, — зазначив Сакс.

Ситуація загострилася після того, як колишній дослідник Anthropic Джейкоб Коксон звільнився, звинувативши компанії у «грі з нашими життями» заради створення самовдосконалюваних систем.

До нього приєднався Білал Чугтай (під час роботи в компанії Alphabet Inc він займався питаннями безпеки штучного інтелекту у Google).