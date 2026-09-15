Лидеры технической отрасли призывают усилить регулирование ИИ

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Те, кто утверждает, что искусственный интеллект уничтожит мир, а центры обработки данных вредят вашему району, — это те же люди, которые недавно говорили, что мир погибнет из-за «изменения климата», — написал Трамп. — Эта выдумка не сработала для них, и теперь они перешли к следующей.

14 сентября 2026 года вице-президент США Джей Ди Венс выразил сомнения в призывах руководителей технологической отрасли к усилению регулирования в сфере искусственного интеллекта, предупредив, что это может оказаться «троянским конем» со стороны компаний, которые могут извлечь выгоду из новых ограничений, сообщает CNN.

Искусственный интеллект несет в себе очевидные риски, но имеет определенные преимущества, — утверждает Венс. — Должен сказать, что лично мне немного странно, что так много передовых технологических компаний в сфере искусственного интеллекта якобы обращаются к правительству и умоляют его ввести регулирование их деятельности.

Несколькими днями ранее, 12 сентября, генеральный директор Anthropic Дарио Амодей опубликовал эссе, в котором призвал к глобальному замедлению разработки ИИ.

…за последние несколько месяцев я убедился, что для полного устранения рисков нужна еще большая осторожность — не только инвестирование в предотвращение рисков, но и регулирование темпов развития возможностей, чтобы предотвращение рисков успевало за этими изменениями. Мы должны замедлить темпы усовершенствования возможностей моделей искусственного интеллекта, — написал он.

Илон Маск написал в ответ: «Дарио прав».

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также поддержал идею.

Это было главной темой обсуждений, которые мы проводили в OpenAI за последние недели, — написал он. — Идея привлечения независимых экспертов, которые будут иметь доступ на уровне сотрудников, прекрасна, и мы пойдем по этому пути. В скором времени мы поделимся дополнительной информацией.

Однако администрация Трампа осталась непоколебимой. Президент США назвал обеспокоенность по безопасности ИИ «БОЛЬНОЙ конспирологией» и подчеркнул, что его приоритет — сохранить лидерство Америки над Китаем.

Кто побеждает в ИИ, тот побеждает во всем, — заявил Трамп.

Позицию Белого дома поддержал и «сопредседатель Президентского совета по науке и технологиям» Дэвид Сакс.

…перестаньте делать вид, будто вам нужно чье-то разрешение. Перестаньте делать вид, что антимонопольное законодательство должно быть приостановлено, чтобы вы могли создать картель. Перестаньте делать вид, что вам нужен процесс регуляторного утверждения, который имеет приоритет над ответственностью за продукцию. Перестаньте делать вид, что METR (некоммерческая компания по оценке безопасности искусственного интеллекта — ред.) является независимой организацией, когда она тесно связана с инвесторами и сотрудниками Anthropic. Перестаньте делать вид, что вам нужны те же эксперты для контроля за конкурентами, которые даже не находятся на передовой. А главное — перестаньте делать вид, будто мотивация замедлить развитие сугубо альтруистическая, — подчеркнул Сакс.

Ситуация обострилась после того, как бывший исследователь Anthropic Джейкоб Коксон уволился, обвинив компании в «игре с нашими жизнями» ради создания самосовершенствующихся систем.

К нему присоединился Билл Чугтай (во время работы в компании Alphabet Inc он занимался вопросами безопасности искусственного интеллекта в Google).