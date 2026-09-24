«Не особо справедливый судья» и вполне ожидаемый приговор по делу изгнанных Трампом СМИ

Американский суд принял решение по иску тех СМИ к администрации Трампа

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Распоряжение президента США Дональда Трампа о запрете доступа CNN, MS NOW и Politico в Белый дом, вероятно, неконституционно.

Об этом сегодня, 24 сентября, заявил федеральный судья и обязал администрацию восстановить доступ для этих трех СМИ, сообщает The New York Times.

В субботу, 19 сентября, журналистам каждого из этих СМИ было отказано в доступе на территорию Белого дома, а в понедельник эти СМИ подали иск против администрации, утверждая, что этот запрет нарушает их права, гарантированные первой поправкой к Конституции США.

Другие медиакомпании в знак солидарности с коллегами отреагировали сокращением объемов своего регулярного освещения президентских мероприятий.

Судья Тимоти Дж. Келли из Окружного суда США в Вашингтоне издал 14-дневный запретный приказ и обязал Белый дом «немедленно вернуть, возобновить и восстановить» журналистские удостоверения сотрудников этих трех СМИ.

Он также, по крайней мере пока что, отверг аргумент правительства о том, что аннулирование журналистских удостоверений этих СМИ было необходимо для защиты национальной безопасности.

Обоснование судьи Келли по поводу решения против Белого дома повторило его соображения по схожему делу от ноября 2018 года, когда Трамп, во время своего первого срока, аннулировал аккредитацию журналиста CNN Джима Акосты в Белом доме. Акоста не имел возможности обжаловать это решение, отметил тогда судья Келли.

22 сентября, за два дня до последнего приговора, Трамп заявил: «Это судья, не являющийся особо справедливым судьей», имея в виду судью Келли.

Споры о доступе журналистов стали неотъемлемой частью президентства Трампа. В первый срок Белый дом аннулировал аккредитацию еще одного репортера, кроме Акосты. Оба возобновили свои аккредитации после обращения в суд. В начале второго срока Трамп также исключил агентство The Associated Press из пула журналистов, освещающих деятельность президента в таких местах, как Овальный кабинет и Air Force One. Это дело до сих пор рассматривается в суде.

Министр обороны администрации Трампа Пит Хегсет также ввел ограничения на освещение событий и доступ для СМИ в Пентагоне. Газета The Times успешно обжаловала некоторые из этих ограничений в суде, и Пентагон подает апелляцию на эти решения.

Источник: The New York Times