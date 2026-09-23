Угрозы Ирана, Кубе, Венесуэле в ООН и «суперинтеллект» Трампа

Дональд Трамп в ООН пообещал уничтожить Иран

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Дональд Трамп вчера, 22 сентября, с трибуны Организации Объединенных Наций пообещал «уничтожить Исламскую Республику» Иран, если та не заключит соглашение о прекращении войны.

The New York Times обращает внимание на то, что подобные заявления контрастируют с идеей, лежавшей в основе создания ООН в 1945 году: «спасти будущие поколения от бедствия войны».

В уставе этой международной организации, в значительной степени разработанном Соединенными Штатами, членам прямо запрещалось угрожать применением силы или применять ее против территориальной целостности любой страны, за исключением случаев самообороны или с разрешения ООН.

Относительно Ирана Трамп четко дал понять, что именно он, и только он, будет решать, заключать ли соглашение с руководством Тегерана, или «уничтожить Исламскую Республику».

Чуть позже того же утра американские чиновники провели непубличную встречу с иранцами, также находившимися в Нью-Йорке по случаю открытия сессии, хотя остается непонятным, удалось ли достичь какого-либо прогресса и встретится ли сам Трамп с высокопоставленными иранскими чиновниками.

Трамп также назвал Кубу «недееспособным государством», которое вскоре упадет.

Мы не позволим, чтобы на нашем пороге существовал приют для иностранных противников, угрожающих Америке, — заявил Трамп, что заставило кубинских чиновников покинуть зал Генеральной Ассамблеи.

Относительно Венесуэлы Трамп также был настроен воинственно.

Это была война, но, пожалуй, это самое большое соглашение, которое когда-либо заключали, — сказал он. — В случае необходимости мы применим нашу непревзойденную военную мощь, чтобы защитить жизненно важные национальные интересы Соединенных Штатов.

Трамп оправдывал претензии на венесуэльские нефтяные резервы после свержения лидера страны. «Победителю принадлежат трофеи» — эта фраза, по замечанию The New York Times, напоминает времена американской «дипломатии канонерок» более века назад.

Хотя ООН заявила, что изменение климата является экзистенциальной угрозой, и вынесло вопрос искусственного интеллекта на первое место в своей повестке дня, Трамп в очередной раз избрал другой подход. Изменение климата, по словам Трампа, является не более чем «выдумкой».

Кроме того, Соединенные Штаты отвергли «любые попытки создать глобалистскую схему контроля» над искусственным интеллектом.

Трамп все же предложил одно изменение в подходе мира к ИИ, которое опиралось на его склонность к брендингу.

Отныне во всех документах Соединенных Штатов, и, надеемся, во всем мире, будет употребляться гораздо более точный термин «супер» вместо «искусственный», — сказал Трамп. — Значит, это суперинтеллект.

Затем господин Трамп призвал лидеров называть эту новую технологию «С.И». Сделают ли они это, по его словам, станет испытанием его влияния на мировой арене — вопрос, который, судя по всему, постоянно не дает покоя президенту США.

Увидим, есть ли у меня какая-то власть, — сказал Трамп. — Возможно, есть, а возможно, и нет. Мы это узнаем уже скоро.

Опрос CNN, проведенный на прошлой неделе, показал, что 29% взрослых американцев одобряют политику Трампа в сфере внешних дел. 71% заявили, что не одобряют ее — этот показатель достиг или превысил уровень неодобрения, с которым столкнулся президент Джордж Буш в 2006 году, когда война в Ираке выходила из-под контроля.

Источник: The New York Times