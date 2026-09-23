Погрози Ірану, Кубі, Венесуелі в ООН і «суперінтелект» Трампа

Дональд Трамп в ООН пообіцяв знищити Іран

https://racurs.ua/ua/n216409-pogrozy-iranu-kubi-venesueli-v-oon-i-superintelekt-trampa.html

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Дональд Трамп вчора, 22 вересня, з трибуни Організації Об'єднаних Націй пообіцяв «знищити Ісламську Республіку» Іран, якщо та не укладе угоду про припинення війни.

The New York Times звертає увагу на те, що подібні заяви контрастують з ідеєю, що лежала в основі створення ООН у 1945 році: «врятувати майбутні покоління від лиха війни».

У статуті цієї міжнародної організації, який значною мірою був розроблений Сполученими Штатами, членам прямо заборонялося погрожувати застосуванням сили або застосовувати її проти територіальної цілісності будь-якої країни, за винятком випадків самооборони або з дозволу ООН.

Щодо Ірану Трамп чітко дав зрозуміти, що саме він, і тільки він, вирішуватиме, чи укладати угоду з керівництвом Тегерана, чи «знищити Ісламську Республіку».

Трохи пізніше того ж ранку американські урядовці провели непублічну зустріч з іранцями, які також перебували в Нью-Йорку з нагоди відкриття сесії, хоча залишається незрозумілим, чи вдалося досягти якогось прогресу та чи зустрінеться сам Трамп із високопоставленими іранськими урядовцями.

Трамп також назвав Кубу «недієздатною державою», яка незабаром впаде.

Ми не дозволимо, щоб на нашому порозі існував притулок для іноземних супротивників, які загрожують Америці, — заявив Трамп, що змусило кубинських чиновників покинути зал Генеральної Асамблеї.

Стосовно Венесуели Трамп також був налаштований войовничо.

Це була війна, але, мабуть, це найбільша угода, яку коли-небудь укладали, — сказав він. — У разі потреби ми застосуємо нашу неперевершену військову міць, щоб захистити життєво важливі національні інтереси Сполучених Штатів.

Трамп виправдовував претензії на венесуельські нафтові резерви після повалення лідера країни. «Переможцю належать трофеї» — ця фраза, за зауваженням The New York Times, нагадує часи американської «дипломатії канонерок» понад століття тому.

Хоча ООН заявила, що зміна клімату є екзистенційною загрозою, і винесла питання штучного інтелекту на перше місце у своєму порядку денному, Трамп вкотре обрав інший підхід. Зміна клімату, за словами Трампа, є не більше ніж «вигадкою».

Крім того, Сполучені Штати відкинули «будь-які спроби створити глобалістську схему контролю» над штучним інтелектом.

Трамп все ж запропонував одну зміну в підході світу до ШІ, яка спиралася на його схильність до брендингу.

Відтепер у всіх документах Сполучених Штатів, і, сподіваємося, у всьому світі, буде вживатися набагато точніший термін «супер» замість «штучний», — сказав пан Трамп. — Отже, це суперінтелект.

Потім Трамп закликав лідерів називати цю нову технологію «С.І.». Чи зроблять вони це, за його словами, стане випробуванням його впливу на світовій арені — питання, яке, судячи з усього, постійно не дає спокою президенту США.

Побачимо, чи маю я якусь владу, — сказав Трамп. — Можливо, маю, а можливо, й ні. Ми це дізнаємося вже незабаром.

Опитування CNN, проведене минулого тижня, показало, що 29% дорослих американців схвалюють політику Трампа у сфері зовнішніх справ. 71% заявили, що не схвалюють її — цей показник досяг або перевищив рівень несхвалення, з яким зіткнувся президент Джордж В. Буш у 2006 році, коли війна в Іраку виходила з-під контролю.

Джерело: The New York Times