Ризики використання ШІ Дональдом Трампом

https://racurs.ua/ua/n216158-ryzyky-vykorystannya-shi-donaldom-trampom.html

Ракурс

Незадовго до полудня у святкові вихідні, коли багато американців відпочивали на пляжі, акаунт президента США Дональда Трампа в соціальних мережах раптом пожвавився.

За 10 год. і 41 хв. в Інтернеті було опубліковано 60 повідомлень. Були зображення, на яких Трамп залякував прем'єр-міністра Канади хокейною ключкою, особисто бомбив ворожі цілі та патрулював темні вулиці разом із бойовими роботами. Були карти, що демонстрували, як Сполучені Штати захоплюють інші країни, а також карти, на яких один зі штатів було перейменовано. Були нападки на «Тупократичну партію» (Dumocratic Party) та нарікання себе «найвеличнішим президентом всіх часів!» (the Greatest President of All Time!).

The New York Times звертає увагу на те, що у цій штучно вдосконаленій версії світу, створеній Трампом, він є гігантом у всіх сенсах — людиною, яка перемагає кожного супротивника, долає кожну перешкоду та влучно забиває кожен пат. Він не лише перемальовує карту світу, а й підкорює самі небеса.

Місяць — наш (The Moon Is Ours), — проголошував один із дописів минулих вихідних, супроводжуваний зображенням єдиного супутника Землі. Інший допис, опублікований кілька тижнів тому, показував, як президент веде в кайданах інопланетянина.

Критики Трампа використовують ці «шалені спалахи фантазій та марнославства» як доказ того, що стан 80-річного президента з віком лише погіршується, свідчить The New York Times.

І не дивно, адже серед фотографій, які він опублікував під час вихідних на честь Дня праці, була одна, на якій його обличчя було накладене на мускулисте тіло Халка Хогана. На іншому знімку, опублікованому днем пізніше, було зображено усміхненого президента Трампа, який з легкістю перемагає у змаганні з армрестлінгу Хогана (епатажна зірка реслінгу, він помер минулого року).

Він настільки перенасичує цим простір, що ми вже навіть не помічаємо, наскільки це дивно, — сказала колишня заступниця прес-секретаря Білого дому Сара Метьюз.

Джерело: The New York Times