Дональд Трамп (у центрі), скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216362-promovu-trampa-telekanaly-pokazaly-bez-zvuku-na-znak-protestu-proty-zaboron-dlya-cnn-ta-politico.html

Ракурс

Виступ американського президента США Дональда Трампа після церемонії перерізання стрічки сьогодні, 21 вересня, було нечутно на відео трансляції.

Це сталося після того, як телевізійний пул призупинив висвітлення на знак протесту проти дій адміністрації президента США. Про це повідомляє The Axios.

Зазначається, що це «вражаючий і безпосередній наслідок спроби Трампа обмежити доступ до пулу». Пул обслуговує сотні журналістів, тому втрата незалежного телевізійного висвітлення може обмежити те, що ЗМІ — і громадськість — можуть бачити та чути.

Трамп нещодавно скасував акредитації CNN, MS NOW та Politico, назвавши їх «фейковими новинами». CNN, MS NOW та Politico подали позов із вимогою відновити їхній доступ, стверджуючи, що заборона порушує Першу поправку до Конституції США.

Рішення припинити спільне телевізійне висвітлення є рідкісним проявом об'єднаного опору з боку телеканалів, що жорстко конкурують між собою, проти спроби адміністрації диктувати, що і як бачить громадськість, — наголошує The Axios.

Прес-пул Білого дому — це група журналістів, які по черзі перебувають поруч із президентом США під час його публічних виступів та діляться своїми репортажами, аудіозаписами та відеоматеріалами з іншими ЗМІ. До складу пулу входить близько 20 журналістів. Вони подорожують із Трампом на борту № 1 та тісняться в Овальному кабінеті, надаючи оперативні новини.

Телевізійне висвітлення забезпечують п’ять телемереж — ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC — які по черзі транслюють прямі репортажі.

Оскільки Трамп постійно перебуває в русі, прес-пул спрощує та здешевлює фіксацію його місця перебування. Пул фіксує такі деталі, як прибуття президента США на місце події, а також забезпечує висвітлення, якщо президенту потрібно звернутися до нації в будь-який момент.

Без знімальної групи телевізійного пулу майже немає незалежних відеоматеріалів про заходи президента США, доступ до яких обмежений. Телевізійний пул надає громадськості незалежний аудіовізуальний запис президентських заходів, які в іншому випадку можна було б побачити лише через камери, надані урядом.

Donald Trump just held an event at the White House, but there was no audio available because the press pool was not there. https://t.co/SuNkDdpWqG — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 21, 2026

Джерело: The Axios