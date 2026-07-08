Дональд Трамп, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n214887-ya-bilshe-ne-hochu-maty-z-nymy-spravu-tramp-pro-peregovory-z-iranom.html

Ракурс

Меморандум про взаєморозуміння з Іраном, укладений для припинення війни, «закінчився».

Про це сьогодні, 8 липня, перед початком саміту НАТО в Анкарі (Туреччина) заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Радіо Свобода».

Як на мене, все скінчено. Я більше не хочу мати з ними справу, — наголосив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він припинення вогню завершеним і меморандум про взаєморозуміння мертвим.

За словами Трампа американські удари стали відповіддю на атаки Ірану на судна:

Ми сказали їм: «Проводьте свої похоронні церемонії». Натомість учора вони почали запускати ракети по суднах. Тож ми вчора ввечері вдарили по них дуже сильно, дуже сильно. Я б сказав, 20 до одного, у 20 разів сильніше.

Трамп також наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю:

Ми не дозволимо їм отримати ядерну зброю. Вони божевільні.

Виступаючи на саміті НАТО в Анкарі, Трамп також назвав іранське керівництво «покидьками», «брехунами» та «шахраями». Він додав, що американські переговорники можуть продовжувати контакти з іранською стороною, однак сам він не бачить у цьому сенсу:

Чесно кажучи, я не хочу витрачати на них час. Я дозволю нашим чудовим переговорникам продовжувати говорити, якщо вони хочуть, але я цього не бачу.

Ця заява Трамп пролунала після того, як у Бахрейні та Кувейті пролунали сирени, а влада цих країн повідомила, що вони зазнають ударів.

США сьогодні вночі розпочали новий раунд військових ударів проти Ірану та скасували ключове звільнення від санкцій, що стосувалося продажу іранської нафти, звинувативши Тегеран у нападі на комерційні судна в Ормузькій протоці.

Вчора, 7 липня, ввечері Центральне командування США (CENTCOM) на своїх сторінках у соцмережах повідомило про завершення нового раунду ударів по Ірану:

Збройні сили США завдали ударів по іранських системах протиповітряної оборони, мережах управління та контролю, берегових радіолокаційних станціях, протикорабельних ракетних комплексах, а також по понад 60 малих катерах Корпусу вартових ісламської революції в протоці та поблизу неї, щоб обмежити здатність Ірану продовжувати атакувати міжнародні торговельні судна, що проходять через цей міжнародний торговельний коридор.

У CENTCOM зазначили, що перед цим Іран атакував три торгові судна, що проходили через Ормузьку протоку:

танкер Al Rekayyat під прапором Маршаллових островів;

танкер Wedyan під прапором Саудівської Аравії;

танкер Cyprus Prosperity під прапором Ліберії.

Джерело: «Радіо Свобода», CENTCOM