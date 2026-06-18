Під час підписання меморандуму Трампом, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214499-ssha-ta-iran-pidpysaly-memorandum-pro-vzaiemorozuminnya-video.html

Ракурс

Президенти США Дональд Трамп та президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння.

Трамп підписав меморандум під час під час вечері у Версалі. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомила голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

Саміт G7 став величезним успіхом і нагодою продемонструвати членам організації та іншим учасникам, як принцип «Америка понад усе» реалізується на практиці… Президент Трамп підписав Меморандум про взаєморозуміння з іранською стороною під час вечері, — зазначила Вайлз.

Хоча найближчі 60 днів стануть випробуванням, оскільки потрібно буде узгодити важливі деталі, підписання цього документа стало великим кроком вперед для Америки і, безперечно, для всього світу, — додала вона.

Також про підписання меморандуму між Іраном та США на своїй сторінці у соцмережі X повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Ця угода відкриває шлях до тривалого миру та дозволяє знову відкрити Ормузьку протоку. Це важливий крок у правильному напрямку для наших співвітчизників — незабаром ціни на енергоносії знизяться, — зазначив Макрон.