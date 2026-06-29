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США та Іран домовились припинити атаки та поновити перемовини. Фото:
США та Іран домовились припинити атаки та поновити перемовини — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n214689-ssha-ta-iran-domovylys-prypynyty-ataky-ta-ponovyty-peremovyny-zmi.htmlРакурс
Сполучені Штати Америки та Іран домовились припинити атаки та поновити перемовини.
Сторони досягли домовленостей про негайне припинення взаємних атак. Цього тижня вони зберуться разом, щоб врегулювати кризу навколо судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомили Reuters та Axios із посиланням на американських чиновників.
Ми вирішили припинити всю кінетичну активність, — заявив посадовець Сполучених Штатів.
Американці та іранці планують 30 червня зустрітися в Катарі. Групу перемовників США очолить Нік Стюарт. Поки триватимуть обговорення, судна зможуть проходити Ормузьку протоку вільно. Обидві сторони обіцяють утримуватися від провокацій.
Нагадаємо, 18 червня Іран і США уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення вогню на 60 днів. А 25 червня Іран атакував цивільне торгове судно в Ормузькій протоці. Обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні перемирʼя і почали завдавати удари. Зокрема, 28 червня Іран атакував американські військові обʼєкти в Катарі й Бахрейні.
Джерело: Reuters, Axios