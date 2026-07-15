США вдарили по десятку військових цілей в Ірані. Фото:

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Ракурс

США вночі 15 липня здійснили нову атаку по Ірану, яка тривала сім годин.

Американські війська вночі били по іранських ракетних і безпілотних комплексах, військово-морських об'єктах і системах берегової оборони. Було уражено десяток військових цілей поблизу Ормузької протоки та в прибережних районах країни. Про це Центральне командування США повідомило у соцмережі Х.

У командуванні поінформували, що Іран протягом останнього тижня завдав ударів по семи торгових суднах, націлившись на цивільних осіб, внаслідок чого майже десяток членів екіпажу загинули, зникли безвісти або отримали поранення.

Нові удари по Ірану відбулися того ж дня, коли Сполучені Штати відновили морську блокаду. Президент США Дональд Трамп заявив, що удари по Ірану продовжуватимуться доти, доки він особисто не скаже «достатньо».

В інтерв’ю Fox News американський лідер зазначив, що бомбардування цього тижня продовжаться. А наступного тижня американці почнуть завдавати ударів електростанціям і мостам, якщо Іран не погодиться на переговори.

Нагадаємо, 13 липня США вперше застосували морські безпілотники-камікадзе. Також працювали винищувачі, кораблі Військово-морських сил та ударні безпілотники. Штати намагалися послабити спроможності Ірану здійснювати атаки на міжнародне судноплавство в районі Ормузької протоки.