Вартість військової операції проти Ірану назвали ЗМІ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214516-vartist-viyskovoyi-operaciyi-proty-iranu-nazvaly-zmi.html

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США витратили на військову операцію проти Ірану понад 110 млрд дол.

Конфлікт на Близькому Сході, що тривав 108 днів, обійшовся Вашингтону приблизно в 113,3 млрд дол. Відповідні цифри звучали в доповіді Міністерства війни США американському Конгресу. Перші шість днів ірано-американської війни коштували 11,3 млрд дол., а надалі щодня витрачалося 1 млрд дол. Про це повідомив портал Iran War Cost Tracker, який підраховує кошти, необхідних на утримання військ, перекинутих на Близький Схід.

У Вашингтоні поки не наводили офіційних даних. Однак, як заявляв раніше президент США Дональд Трамп, в ході останніх атак на боєприпаси американська армія витратила 250 млн дол.

Нагадаємо, у квітні в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) заявили, що під час збройного конфлікту на Близькому Сході американські війська витратили щонайменше 45% високоточних ударних ракет і половину ракет до систем протиповітряної оборони THAADі Patriot.

Джерело: Iran War Cost Tracker