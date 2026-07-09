Армія США атакувала понад 90 військових цілей в Ірані. Фото:

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Армія США атакувала понад 90 військових цілей в Ірані.

У ніч із 8 на 9 липня Сполучені Штати Америки знову завдали ударів по іранській території Ірану. Це вже другий день поспіль, коли американські війська завдають ударів по іранській території. Про це Центрального командування США (CENTCOM) повідомило у соціальній мережі Х.

8 липня сили… CENTCOM завершили черговий раунд ударів по Ірану, щоб ще більше послабити здатність Ірану атакувати комерційне судноплавство та мирних цивільних моряків в Ормузькій протоці, — йдеться у заяві.

У звіті командування вказується, що під удар потрапили:

системи ППО;

засоби берегової розвідки;

склади ракет та безпілотників;

військово-морські об'єкти та військову логістичну інфраструктуру вздовж іранського узбережжя.

У відповідь іранська армія атакувала Кувейт і Бахрейн, де розташовані американські військові бази. Міністерство оборони Кувейту заявило про перехоплення ракет та дронів. А Катар на короткий час оголосив тривогу про «підвищену загрозу безпеці», але згодом зняв її.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, укладений для припинення війни, «закінчився». Американський лідер наголосив, що «більше не хоче мати з ними справу».