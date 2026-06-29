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США и Иран договорились прекратить атаки и возобновить переговоры. Фото:

США и Иран договорились прекратить атаки и возобновить переговоры — СМИ

29 июн 2026, 10:26
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Сполучені Штати Америки та Іран домовились припинити атаки та поновити перемовини.

Сторони досягли домовленостей про негайне припинення взаємних атак. Цього тижня вони зберуться разом, щоб врегулювати кризу навколо судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомили Reuters та Axios із посиланням на американських чиновників.

Ми вирішили припинити всю кінетичну активність, — заявив посадовець Сполучених Штатів.

Американці та іранці планують 30 червня зустрітися в Катарі. Групу перемовників США очолить Нік Стюарт. Поки триватимуть обговорення, судна зможуть проходити Ормузьку протоку вільно. Обидві сторони обіцяють утримуватися від провокацій.

Нагадаємо, 18 червня Іран і США уклали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення вогню на 60 днів. А 25 червня Іран атакував цивільне торгове судно в Ормузькій протоці. Обидві сторони звинуватили одна одну в порушенні перемирʼя і почали завдавати удари. Зокрема, 28 червня Іран атакував американські військові обʼєкти в Катарі й Бахрейні.

Джерело: Reuters, Axios

Источник: Ракурс


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