США впервые применили морские беспилотники для ударов по Ирану. Фото:

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Сполучені Штати завдали нових ударів по військових об'єктах Ірану.

У ніч на понеділок, 13 липня, американці вперше застосували морські безпілотники-камікадзе. Також працювали винищувачі, кораблі Військово-морських сил та ударні безпілотники. США намагалися послабити спроможності Ірану здійснювати атаки на міжнародне судноплавство в районі Ормузької протоки. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Заявляється, що були атаковані іранські системи ППО, прибережні радіолокаційні станції, ракетні комплекси, безпілотні системи та малі бойові катери.

У командуванні наголосили, що Іран не контролює протоку Ормуз, а США й надалі забезпечуватимуть свободу міжнародного судноплавства.

Нагадаємо, 9 липня армія США завдала ударів по території Ірану. Тоді під удар потрапили системи ППО, засоби берегової розвідки, склади ракет та безпілотників й військово-морські об'єкти та військова логістична інфраструктура.

У відповідь іранська армія атакувала Кувейт і Бахрейн, де розташовані американські військові бази.