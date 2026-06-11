Трамп скасував анонсовані ним раніше «жорсткі удари» по Ірану

Дональд Трамп, фото: RawPixel

https://racurs.ua/ua/n214376-tramp-skasuvav-anonsovani-nym-ranishe-jorstki-udary-po-iranu.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що після обговорення з найвищим керівництвом Ірану анонсовані ним раніше «жорсткі удари» по цій країні будуть скасовані, однак військово-морська блокада залишається в повній силі до мирної угоди.

Про це йдеться у новому дописі Трампа, опублікованому сьогодні, 11 червня, на його сторінці у соцмережі Truth Social.

З огляду на те, що переговори з Ісламською Республікою Іран були винесені на найвищий рівень іранського керівництва та схвалені, я, як президент Сполучених Штатів Америки, скасував заплановані на сьогодні ввечері удари та бомбардування проти Ірану, — зазначив Трамп.

Переговори та остаточні домовленості були схвалені в цілому та в найдрібніших деталях усіма залученими сторонами, зокрема Сполученими Штатами, Ізраїлем, Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Туреччиною, Пакистаном, Бахрейном, Кувейтом, Йорданією, Єгиптом та іншими країнами. Морська блокада залишатиметься в силі до остаточного укладення цієї угоди — час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом, — додав він.

Варто зазначити, що за кілька годин до цього Трамп заявляв, що США незабаром здійснять «дуже сильні» удари по Ірану, а також можуть взяти під контроль об'єкти інфраструктури цієї країни.