Трамп вигнав CNN, MS NOW та Politico з Білого дому, видання незадоволені

Дональд Трамп (праворуч)

https://racurs.ua/ua/n216350-tramp-vygnav-cnn-ms-now-ta-politico-z-bilogo-domu-vydannya-nezadovoleni.html

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CNN, MS NOW та Politico заявили в понеділок, що подадуть позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через те, що їм заборонили вхід на територію Білого дому, зазначивши, що це є порушенням їхніх прав, передбачених Першою поправкою до Конституції США, на висвітлення діяльності президента.

Про це повідомляє The New York Times.

У п’ятницю Трамп оголосив про заборону на діяльність цих трьох ЗМІ, заявивши, що йому набридло те, що він описав як негативне висвітлення подій. У суботу журналістам кожного з цих ЗМІ було відмовлено у доступі до Білого дому. У понеділок CNN було позбавлено повноважень представника пулу телевізійних мереж у Білому домі.

Без попередження та дотримання належної процедури Білий дім анулював акредитацію наших журналістів, оскільки не погодився з нашими матеріалами", — заявили видання. «Якщо на це не реагувати, це загрожує свободі преси та праву громадськості на незалежну журналістику, вільну від втручання уряду.

Заборона президента є значним загостренням його триваючих суперечок із засобами масової інформації, особливо у Вашингтоні. Трамп допустив до прес-зали Білого дому ЗМІ, налаштовані до нього прихильніше, та вжив заходів, щоб заборонити одному виданню — The Associated Press — доступ до Овального кабінету, що також оскаржується в суді. Однак він раніше не забороняв жодному ЗМІ перебувати на всій території Білого дому.

Захисники свободи преси та інші ЗМІ різко засудили цю заборону як неконституційну.

Жодна новинна організація — чи особа — не повинна зазнавати репресій з боку уряду через слова, які вона використовує, — заявила в суботу Лорен Істон, керівниця відділу комунікацій The Associated Press.

У попередніх судових спорах щодо доступу журналістів федеральні суди постановили, що, відкривши двері для представників преси, урядові посадовці не мають права виганяти окремі ЗМІ лише тому, що їм не подобається суть їхніх матеріалів.

Під час першого терміну президентства Трампа Білий дім анулював акредитацію двох журналістів — Джима Акости з CNN та кореспондента журналу «Playboy» Браяна Карема. Обом було поновлено акредитацію після окремих судових оскаржень, і в кожному з цих випадків судді наголошували на вимозі, що перед тим, як відкликати журналістські перепустки, Білий дім повинен надати журналістам можливість спростувати підстави для такого рішення.

У п’ятничному дописі в соцмережі Truth Social, в якому було оголошено про заборону, Трамп написав, що «ЗМІ не повинні мати можливості постійно писати чи повідомляти ВИГАДКИ та БРЕХНЮ», а пізніше того ж дня у виступі з Овального кабінету він зазначив:

З країною, яка дозволяє людям навмисно писати негативні матеріали, щось не так.

Джерело: The New York Times