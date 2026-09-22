Trump TV запускає Білий дім на тлі конфлікту між Трампом і ЗМІ

Дональд Трамп, фото: White House

https://racurs.ua/ua/n216367-trump-tv-zapuskaie-bilyy-dim-na-tli-konfliktu-mij-trampom-i-zmi.html

Ракурс

Білий дім запустив проект Trump TV — цілодобову YouTube-трансляцію матеріалів про адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Це сталося на тлі конфлікту зі ЗМІ, який виник через рішення адміністрації Трампа позбавити акредитації журналістів CNN, MS NOW та Politico.

Перегляньте найважливіші події адміністрації Трампа в одному місці. Найпопулярніші відео, ключові виступи та найцікавіші моменти, які не можна пропустити, транслюються цілодобово та оновлюються в режимі реального часу, — вказано на сторінці трансляції Trump TV на YouTube.

На чому саме зосередиться Trump TV, наразі точно не зрозуміло. Видання Forbes зазначає, що Trump TV розпочав свою діяльність із трансляції виступу Трампа 3 липня на горі Рашмор, а потім — трансляції інавгурації Трампа 2025 року. Тож, ймовірно, цей канал транслюватиме старі події, хоча Білий дім закликає глядачів прямої трансляції «Trump TV»: «Будьте в курсі подій та слідкуйте за новинами!».

Кілька днів тому Трамп заборонив журналістам і фотографам трьох ЗМІ доступ «через їхнє постійне „висвітлення“ фейкових новин!»

Група журналістів Білого дому, до якої входять CBS, NBC, ABC, CNN та Fox, заявила, що не висвітлюватиме діяльність Трампа у понеділок, 21 вересня, пропустивши його зустріч із мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані та церемонію відкриття нової вертолітної площадки Білого дому, яка транслювалася без звуку промови Трампа, оскільки не було виносного мікрофона від прес-пулу.

CNN, Politico та MS NOW подали позови до суду, намагаючись відновити доступ до Білого дому.

Джерело: Forbes