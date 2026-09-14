Маск відкрито підтримав AfD і заявив, що партія не є екстремістською. Думки в AfD розійшлися

Ілон Маск

https://racurs.ua/ua/n216204-mask-vidkryto-pidtrymav-afd-i-zayavyv-scho-partiya-ne-ie-ekstremistskou-dumky-v-afd-roziyshlysya.html

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Партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) цього тижня сколихнула європейську політику після переконливої перемоги на виборах у Німеччині, але їй не вистачило лише кількох місць, щоб сформувати перший у країні уряд крайніх правих на рівні землі з часів Другої світової війни, повідомляє The Guardian.

Gut gemacht! — написав Ілон Маск у соцмережі X тиждень тому, використавши німецьке висловлювання, що означає «молодець», вітаючи лідерку партії AfD Алісу Вайдель. Це був один із щонайменше десятка дописів, які генеральний директор Tesla та SpaceX опублікував про AfD після оголошення результатів.

Партія AfD відповіла на похвалу Маска: лідер партії у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд подякував технологічному магнату за підтримку. Зігмунд, який прагне, щоб німецькі школи приділяли менше уваги відповідальності за Другу світову війну, і до найближчих соратників якого входять четверо колишніх членів неонацистської молодіжної організації, назвав Маска «візіонером».

Наприкінці 2024 року Маск написав колонку для німецького видання «Die Welt», у якій висловив свою підтримку партії AfD. У своїй статті Маск стверджував, що Німеччина перебуває на межі «економічного та культурного колапсу», який може вирішити лише AfD, котру він назвав «останньою іскрою надії» для країни. Він також стверджував, що ця партія не є екстремістською, наводячи приклад того, що її лідерка Вайдель має партнера тієї ж статі, який походить зі Шрі-Ланки.

Чи нагадує це вам Гітлера? — написав Маск.

Лише через кілька днів після того, як він викликав бурхливу реакцію, продемонструвавши «вітання у фашистському стилі» на мітингу з нагоди інавгурації Трампа, Маск заявив перед прихильниками партії AfD у Німеччині, що «занадто багато уваги приділяється провині минулого, і нам потрібно залишити це позаду».

Сьогодні Маск є вкрай непопулярним у Німеччині:

згідно з опитуванням YouGov, проведеним минулого року, лише 19% жителів країни ставилися до цього мультимільярдера прихильно;

ще менше людей — лише 13% - вважали його спроби впливати на німецьку політику прийнятними.

Навіть у лавах партії AfD Маск «не є цілком бажаною фігурою».

Підтримка з боку Маска, на думку деяких кіл, не є особливо корисною, — зазначив Олівер Марш, незалежний дослідник, який раніше працював у некомерційній організації Algorithm Watch. — Значна частина партії складається з традиційних німецьких націоналістів, і вони не дуже схвалюють те, що американський мільярдер втручається в німецьку політику.

Джерело: The Guardian