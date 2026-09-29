Канцлер Німеччини та п’ятеро інших лідерів ЄС пригрозили не погоджуватися на наступний семирічний бюджет блоку, фото: Pexels

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та п’ятеро інших лідерів ЄС пригрозили не погоджуватися на наступний семирічний бюджет блоку, якщо не буде забезпечено скорочення витрат на «сотні мільярдів» євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Бюджет ЄС «потрібно кардинально реформувати. Ми мусимо робити вибір, — йдеться у листі, підписаному лідерами Німеччини, Нідерландів, Швеції, Данії, Австрії та Фінляндії.

Якщо бюджет не буде скорочено на сотні мільярдів, цього року угоди не буде, — заявив дипломат з однієї з країн-підписантів.

Шість лідерів прагнуть перенаправити ресурси на оборону та інноваційні компанії, щоб врахувати зростаючі економічні та безпекові виклики, одночасно скоротивши фінансування фермерів та бідніших регіонів, на які традиційно припадає близько двох третин бюджету ЄС.

Бюджет на 2028−2034 роки вимагає одностайної згоди всіх 27 держав-членів, а також схвалення Європарламенту. Погроза шести країн відмовити у наданні згоди суперечить зобов’язанню, взятому лідерами ЄС у червні, — досягти угоди цього року, до того як вибори у Франції, Італії, Іспанії та Польщі можуть ускладнити переговори.

Саме на ці шість країн-підписантів припадає близько 40% доходів бюджету ЄС. Вони закликали до суттєвого скорочення загальної суми у 2 трлн євро, запропонованої Європейською комісією, що відображає їхні зусилля щодо обмеження внутрішніх витрат.

Ірландії, яка наразі головує в ЄС на ротаційній основі, доручено підготувати компромісну пропозицію до середини жовтня. Ірландський уряд має узгодити вимоги найбільших чистих платників з позицією більшості країн, які наполягають на збереженні сільськогосподарських субсидій та фінансування регіонального розвитку.

Група з 17 країн, серед яких Іспанія та Італія, наполягає на тому, що фінансування цих традиційних сфер витрат має збільшитися, а загальний бюджет повинен перевищити запропоновані 2 трлн євро. Деякі також хочуть, щоб ЄС випустив більше спільних облігацій для фінансування більших витрат — це табу для Берліна та його союзників.

Франція, яка є нетто-платником до бюджету ЄС, але водночас і найбільшим отримувачем сільськогосподарських субсидій у блоці, наполягає на введенні загальноєвропейських податків для фінансування цього збільшення.

Європейська комісія запропонувала збирати близько 60 млрд євро на рік за допомогою таких зборів, зокрема за рахунок збільшення внесків з ринку квот на викиди вуглецю, мит на імпорт товарів з високим рівнем викидів вуглецю, податку на електронні відходи, що не підлягають переробці, акцизів на тютюн та збору з великих компаній.

Однак кожна з цих пропозицій зіткнулася з опором, оскільки оподаткування є переважно прерогативою національних урядів, яку вони не бажають віддавати Брюсселю. Дипломати ЄС також попереджають, що ці заходи не дозволять зібрати достатньо коштів для покриття всіх видаткових потреб блоку.

Джерело: Financial Times