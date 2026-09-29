Євгеній Хмара попросив ЄС профінансувати перехоплювачі для реактивних БпЛА. Фото:

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Посилити українську ППО закликав партнерів міністр оборони Євгеній Хмара.

На засіданні Ради Європейського Союзу міністр зазначив, що Сили оборони України вже збивають російські реактивні «Шахеди», зокрема ракетами-перехоплювачами, але Україні потрібно більше таких засобів. І він попросив ЄС профінансувати перехоплювачі реактивних дронів для України. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

Хмара також закликав європейські країни передати частину ракет для Patriot із власних запасів. Ці перехоплювачі, за словами міністра, можна надати в обмін на ті, що Україна отримає пізніше за контрактами. Крім того, ЗСУ необхідні ракети «повітря-повітря», переносні зенітно-ракетні комплекси та боєприпаси для винищувачів F-16.

Міністр також закликав перенести кошти з кредиту ЄС із 2027 на 2026 рік та спрямувати залишок програми SAFE на закупівлі для України. Хмара наголосив, що кошти потрібні вже цієї осені, особливо зважаючи на заплановану мобілізацію в Росії.

Нагадаємо, глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас 28 вересня повідомила, що міністри оборони країн Європейського Союзу не змогли домовитися про нові зобов’язання, які передбачають надання Україні ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних систем Patriot.